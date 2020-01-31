55-летнюю Монику Беллуччи едва узнали на новом снимке

Поклонники 55-летней Моники Беллуччи едва узнали знаменитую итальянскую актрису на новой фотографии. Недавно один из глянцевых журналов поместил яркий снимок роковой брюнетки на свою обложку.

На снимке, о котором идет речь, Моника Беллуччи позирует в классическом черном жакете – этому цвету звезда не изменяет много лет. Ее внешность поменяла новая прическа – недавно она постриглась и сделала модное каре.

Иногда актриса укладывает локоны очень аккуратно, но для новой фотосессии она выбрала более "бунтарский" вариант. Растрепанные волосы и очень яркий макияж превратили Монику в другого человека. Многие сделали Беллуччи комплименты, отметив, что она стала выглядеть моложе, изменив имидж.