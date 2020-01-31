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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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55-летнюю Монику Беллуччи едва узнали на новом снимке

, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]

55-летнюю Монику Беллуччи едва узнали на новом снимке
актриса Моника Беллуччи, Serge Arnal/Keystone Press Agency

Поклонники 55-летней Моники Беллуччи едва узнали знаменитую итальянскую актрису на новой фотографии. Недавно один из глянцевых журналов поместил яркий снимок роковой брюнетки на свою обложку.

На снимке, о котором идет речь, Моника Беллуччи позирует в классическом черном жакете – этому цвету звезда не изменяет много лет. Ее внешность поменяла новая прическа – недавно она постриглась и сделала модное каре.

Иногда актриса укладывает локоны очень аккуратно, но для новой фотосессии она выбрала более "бунтарский" вариант. Растрепанные волосы и очень яркий макияж превратили Монику в другого человека. Многие сделали Беллуччи комплименты, отметив, что она стала выглядеть моложе, изменив имидж.

 

 
 
 
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Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)31 Янв 2020 в 1:15 PST

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