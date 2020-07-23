Пригожин прокомментировал воссоединение группы ABBA

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23 июля 2020, 22:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Иосиф Пригожин, фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил уверенность, что предполагаемые новые песни ABBA будут интересны не только фанатам группы, но и молодежи: "Все, что ABBA сделала до сих пор, является великой музыкой".

Продюсер сравнил композиции группы с музыкой Моцарта, отметив, что три поколения выросли на их песнях. Пригожин считает, что шведским звездам не надо волноваться из-за того, что молодежь может не воспринять их творчество. "Ориентироваться на то, что будет думать молодежь, пытаться угодить молодежи я бы не стал. Это бессмысленно и бесполезно", - отметил продюсер. Он добавил, что молодежи есть чему поучиться у АВВА: "Они ж ничего нового не написали, все эти молодежные ребята".

Всемирно известная музыкальная группа ABBA планирует выпустить в 2021 году пять новых песен.