ABBA воссоединилась для записи пяти новых песен

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22 июля 2020, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: ABBA, Instagram

Всемирно известная музыкальная группа ABBA планирует выпустить в 2021 году пять новых песен. Об этом сообщил один из ведущих подкаста «Reasons To Be Cheerful» Джефф Ллойд после разговора с участником коллектива Бьорном Ульвеусом.

«Они записали пять новых песен, которые должны были увидеть свет в конце прошлого года… Из-за технических сложностей и пандемии всё затянулось. Но он пообещал мне, что новые песни группы ABBA будут выпущены в 2021 году», - пояснил он.

Кроме того, одна из новых композиций звучит в стиле поп-музыки 1970-х, а вторая - «вне времени», поделился Ульвеус. Сами исполнители не исключали, что соберутся вновь через 35 лет и отправятся в звукозаписывающую студию: «Было ощущение, что время замерло и отлучились мы лишь на короткий перерыв».