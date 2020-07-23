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Семён Слепаков объяснил, почему на самоизоляции активно занимался сериалами

, 18:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Семён Слепаков объяснил, почему на самоизоляции активно занимался сериалами
Семён Слепаков, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Известный юморист и бард Семен Слепаков признался, что на самоизоляции он больше увлекся работой над сериалами. Слепаков поделился, что любит и кино, и песни, и юмористические номера одинаково, но производство сериалов приносит стабильный доход.

«Мне платят деньги за то, чтобы я придумывал сериалы, ... а за мои песни мне никто ничего не платит. Только на корпоративах…», - рассказал звезда КВН в интервью Zoom проекту «Люди будущего».

По словам Семёна Слепакова, в период, когда людям пришлось работать дома, производители контента поняли: удаленно можно снимать сериалы, давать концерты, устраивать репетиции и вообще делать все.

По словам Слепакова, для себя он сделал вывод: так как собрать артистов вместе зачастую очень проблематично, теперь он будет часто практиковать читку сценария с актерами посредством видеосвязи.

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