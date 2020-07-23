Охлобыстин заступился за Асмус

23 июля 2020, 11:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: 7 Дней
Российский актер Иван Охлобыстин заступился за свою коллегу Кристину Асмус, которая сейчас разводится с мужем юмористом Гариком Харламовым. Охлобыстин признался, что относится к актрисе как к родственнице.
Актер не забыл упомянуть о таланте и трудолюбии Асмус. Он отметил, что нынешних высот она добилась своими силами. Также Охлобыстин признался, что «на всякий случай» не стал смотреть скандальный фильм «Текст», где актриса исполнила главную роль.
«Я знаю, что ее душа — это душа чистого, красивого ребенка. И судьба у нее непростая… И в разводе ее я не хочу разбираться, не мне судить. Я всегда буду за нее заступаться, она клевая», - сказал Охлобыстин.
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