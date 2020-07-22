Тина Канделаки рассказала о лучшем качестве мужа, путешествиях, детях и спорте

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22 июля 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Тина Канделаки, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Знаменитая телеведущая и бизнесвумен Тина Канделаки в рамках разговора с журналистами рассказала о своих взрослых детях, путешествиях, поддержании формы и здоровья, а также отношениях с супругом.

Канделаки сообщила, что ее дети – 20-летняя студентка факультета искусств МГУ Мелания и 19-летний студент филомофского факультета МГУ Леонтий – уже отдыхают самостоятельно. У дочери бизнесвумен есть большие способности к рисованию, а у сына – к музыке. По словам женщины, она счастлива, что дети "увлечены и одержимы".

В беседе с журналистами Тина Канделаки заявила, что планирует отдохнуть этим летом в Крыму, однако отправится туда всего на несколько дней. Обычно, по словам телеведущей, она путешествует мало, хотя муж часто пытается ее "вывезти". Бизнесвумен, однако, много работает и не может позволить себе долгие поездки.

Канделаки также заметила, что не любит рассказывать про супруга Василия Бровко, поскольку он ведет непубличный образ жизни. Но Тина решила упомянуть о лучших качествах своего возлюбленного. Она заметила, что у них с мужем всегда есть общие темы для разговора. Кроме того, их отношения основаны на поддержке, эмоциональном и психологическом партнерстве. Женщина уточнила, что в любимом ее ничто не раздражает.

Бизнесвумен коснулась и темы ухода за собой. Она напомнила, что в течение четверти века ежедневно занимается спортом, вне зависимости от погоды, состояния здоровья и настроения. Это позволяет женщине иметь не только хорошую фигуру, но и прекрасное настроение.