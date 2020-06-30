Канделаки посмеялась над Apple

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30 июня 2020, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]

Тина Канделаки. Фото: соцсети

Тина Канделаки высмеяла «революционность» смартфонов от Apple. По ее словам, в операционной системе iOS с каждым разом появляется всё больше заимствований из Android.

По мнению Канделаки, «революционность» гаджетов с каждым разом оказывается под всё большим вопросом. «Сначала было революционно и дорого. Потом добротно и дорого. Следом и дорого, и не очень. Поскольку "революционно" не выходит уже давно, компания делает знаковый шаг и... убирает из комплектации не только наушники, но и зарядку», - написала Канделаки в Telegram. Она заявила, что может позволить себе купить зарядку и наушники, однако также может купить и телефон другого бренда.