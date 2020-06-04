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Канделаки ответила Собчак, которая подозревает коллегу в копировании канала

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Канделаки ответила Собчак, которая подозревает коллегу в копировании канала
Тина Канделаки. Фото: соцсети

Журналист и телеведущая Тина Канделаки ответила Ксении Собчак, которая ранее обвинила ее в попытке «сделать YouTube как у Собчак». Ксения заявила, что ее коллега якобы обратилась за помощью к специалисту, который делает контент для канала Собчак.

Канделаки опровергла слова телеведущей и попросила ее не сводить все поступки к их «противостоянию». По словам журналистки, люди могут руководствоваться в своих действиях профессиональными вызовами и другими задачами.

«Мадам, не шоу, а документальный фильм. Не для YouTube, а для IVI. Не со мной в главной роли, а со значительным числом уважаемых людей, о которых вы вскоре узнаете из анонсов. Я понимаю, что не нужно портить хорошую историю фактами, но тем не менее напомню вам, что мир не сводится к нашему с вами противостоянию», - написала Канделаки.

АБ

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