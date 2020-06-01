Богомолов показал пользователям Сети обнаженную Собчак

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1 июня 2020, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: соцсети

Режиссер Константин Богомолов опубликовал в соцсети обнаженную фотографию Ксении Собчак. Он сфотографировал супругу без одежды со спины. Комментаторы неоднозначно отреагировали на снимок.

Фотографию Богомолов опубликовал у себя в Instagram-аккаунте. Подписчики по-разному отнеслись к снимку. Некоторые похвалили режиссера за красивое фото, а другие назвали его чересчур провокационным.

«Вообще хотелось бы сказать спасибо за вашу неординарность. Очень интересно за вами наблюдать», «С Вами мы узнаем новую Ксению», «Публичные люди выкладывают такой бред. Разве любовь так выражается?» - написали люди в комментариях.