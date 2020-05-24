«Крабовый бизнес» Собчак лишили статуса системообразующего

Аргументы Недели → Общество 13+

24 мая 2020, 21:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Краб. Фото: pixabay.com

«Крабовый бизнес» Ксении Собчак больше не систомообразующий. Группа компаний, которая добывает крабов на Дальнем Востоке, лишена этого статуса решением властей заочно и без обсуждения, сообщил партнер телеведущей по бизнесу.

Совладелец компании подтвердил, что ее исключили из списка системообразующих предприятий, причины этого ему не известны. «Данное решение комиссии считаем объективно необоснованным, совершенно конъюнктурным и результатом недобросовестной конкурентной борьбы со стороны одного конкретного игрока, желающего подмять под себя всю отрасль», - заявил бизнесмен. Он добавил, что решение властей оспариваться не будет.