Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

«Крабовый бизнес» Собчак лишили статуса системообразующего

, 21:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

«Крабовый бизнес» Собчак лишили статуса системообразующего
Краб. Фото: pixabay.com

«Крабовый бизнес» Ксении Собчак больше не систомообразующий. Группа компаний, которая добывает крабов на Дальнем Востоке, лишена этого статуса решением властей заочно и без обсуждения, сообщил партнер телеведущей по бизнесу.

Совладелец компании подтвердил, что ее исключили из списка системообразующих предприятий, причины этого ему не известны. «Данное решение комиссии считаем объективно необоснованным, совершенно конъюнктурным и результатом недобросовестной конкурентной борьбы со стороны одного конкретного игрока, желающего подмять под себя всю отрасль», - заявил бизнесмен. Он добавил, что решение властей оспариваться не будет.

АБ

Политика

Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Калининградская область является "кинжалом в сердце Европы", поскольку Москва решила разместить там "огромное количество ракет и вооружений", заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью