Мать Децла рассказала об отношениях с вдовой рэпера и Александром Толмацким

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22 июля 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Децл, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В среду, 22 июля, рэперу Децлу могло бы исполниться 37 лет. Его мать Ирина в беседе с журналистами рассказала об отношениях с вдовой своего сына и бывшим мужем – продюсером Александром Толмацким.

Децл скончался 3 февраля прошлого года после концерта в Ижевске. После смерти рэпера произошел конфликт между его родителями и его вдовой Юлией. Молодая женщина выступила против создания фильма про своего гражданского супруга. Более того, предполагалось, что она настроила сына против бабушки и дедушки.

Ирина Толмацкая в разговоре с журналистами заявила, что пока не общается с Юлией. Мать Децла не может выпустить неизданные песни своего сына, поскольку все материалы находятся у его вдовы. По словам Ирины, она даже не знает, где сейчас находится мать его внука – не исключено, что она уехала в Индию. Женщина также добавила, что готова сесть за стол переговоров и обсудить острые темы. Толмацкая заметила, что если бы она захотела выпустить сборник стихов своего сына, ей пришлось бы получить разрешение у внука. Он является несовершеннолетним, а его опекун – Юлия, поэтому обращаться пришлось бы к ней.

Ирина также сообщила, что по-прежнему общается с отцом Децла – Александром Толмацким. В последнее время их разговоры в основном ведутся на тему концертов и книги про артиста.

Мать умершего Кирилла Толмацкого призналась, что до сих пор не может смириться с уходом сына. Она уточнила, что не чувствует его на физическом уровне, однако на духовном всегда ощущает его присутствие.