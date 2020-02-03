Бабушке Децла уже год не говорят, что ее любимый внук ушел из жизни

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3 февраля 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Децл, Gennadii Usoev/Russian Look

Мать рэпера Децла Ирина Толмацкая призналась, что бабушке артиста уже год не говорят, что ее внука нет в живых. Пожилая женщина страдает болезнью Альцгеймера и плохо понимает, что происходит.

Бабушку Децла решили не беспокоить и не расстраивать. Мать рэпера в свою очередь заметила, что после кончины единственного сына она сама могла сойти с ума, но взяла себя в руки. Ирина пытается заполнить пустоту в своей душе делами. По ее словам, самое главное сейчас, чтобы творческое наследие Децла досталось его сыну Тони.

Напомним, Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, ушел из жизни ровно год назад после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.