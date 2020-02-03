Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Бабушке Децла уже год не говорят, что ее любимый внук ушел из жизни

, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Бабушке Децла уже год не говорят, что ее любимый внук ушел из жизни
Децл, Gennadii Usoev/Russian Look

Мать рэпера Децла Ирина Толмацкая призналась, что бабушке артиста уже год не говорят, что ее внука нет в живых. Пожилая женщина страдает болезнью Альцгеймера и плохо понимает, что происходит.

Бабушку Децла решили не беспокоить и не расстраивать. Мать рэпера в свою очередь заметила, что после кончины единственного сына она сама могла сойти с ума, но взяла себя в руки. Ирина пытается заполнить пустоту в своей душе делами. По ее словам, самое главное сейчас, чтобы творческое наследие Децла досталось его сыну Тони.

Напомним, Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, ушел из жизни ровно год назад после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.

ЕТ

//картина дня

Политика

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

В конце января Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Но возвращение России в ПАСЕ оценили не все. Украина яростно выражала свое недовольство.

Депутат ГД Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову приостановить прием товаров из Китая в целях безопасности. По его словам, пока неизвестно, как именно ведет себя коронавирус…

Депутат ГД Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг издания «Аргументы недели», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных личностей из России…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Дочь известного голливудского актёра Джонни Деппа 20-летняя Лили-Роуз Депп удивила общественность чересчур откровенным нарядом на ежегодной кинопремии BAFTA в Лондоне…