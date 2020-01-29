Отец Децла планирует сделать ДНК-тест для внука

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29 января 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Александр Толмацкий, Anatoly Lomohov/Russian Look /globallookpress.com

Отец Кирилла Толмацкого (Децл) продюсер Александр Толмацкий заявил, что у него появились сомнения на счет кровного родства со своим внуком Тони. По его словам, его супруга Юлия уходила от артиста и родила в квартире в Санкт-Петербурге.

«Вообще все очень странно, все очень сомнительно. Насколько я знаю, она объявила ему о беременности на третьем месяце. Якобы она не знала. Рожали где-то непонятно где в Питере, на какой-то квартире. Когда я ей предложил вписать Кирилла в свидетельство о рождении и сделать ребенку счета, почему она не сделала этого? Почему она собрала вещи и ушла из дома? Она уходила от Кирилла», - поделился отец исполнителя в «Прямом эфире».

Толмацкий пояснил, что она была его сыну только сожительницей и не совсем понятно, с кем она жила, когда от него уходила. Продюсер отметил, что после подачи заявления Юлии в суд о потере кормильца, он намерен сделать ДНК-тест, чтобы быть уверенным в родстве со своим внуком.

«Более того, даже если экспертиза покажет что-то не то, я и Ирина все-равно будем относиться к нему, как к внуку», -заключил он.

Напомним, что Децл скончался 3 февраля 2019 года в Ижевске после концерта.