Вика Цыганова собралась бороться за пост хабаровского губернатора

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22 июля 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Подъем»

Вика Цыганова, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица и экс-кандидат в депутаты Госдумы Вика Цыганова сообщила, что не исключает своего участия в выборах губернатора Хабаровского края. Она уверена, что глава региона должен быть беспартийным.

"Сейчас послушала Дегтярёва, он говорит то, что и я говорила: надо укрепить вертикаль власти и затягивать в край деньги. Дегтярёв, конечно, будет удовлетворять и центр, и партию, но лидеры должны быть беспартийными", - отметила певица. Женщине трудно наводить порядок во власти, но Цыганова, по ее словам, к этому готова. Она свободный от заботы о детях человек. Какой-то потенциал у нее есть, хотя Цыганова отметила, что не готова "бросаться в омут с головой".

Певица рассказала, что ее духовник называл ее "губернатором", когда она ездила к нему благословляться перед выборами в Госдуму. "Если господь так решит, скорее всего, буду участвовать", - сообщила Цыганова.

Выборы губернатора Хабаровского края состоятся в 2021 году, в единый день голосования, совместно с выборами депутатов Госдумы восьмого созыва.