Когда состоятся выборы главы Хабаровского края

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20 июля 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

выборы, фото: соцсети

Выборы губернатора Хабаровского края состоятся в 2021 году, в единый день голосования, совместно с выборами депутатов Госдумы восьмого созыва. Об этом сообщил сегодня член ЦИК Евгений Шевченко.

В следующем году единый день голосования планируется провести 19 сентября.

Президент России Владимир Путин сегодня, 20 июля, подписал указ об отрешении Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края с формулировкой "в связи с утратой доверия". Тем же указом глава государства назначил временно исполняющим обязанности главы края Михаила Дегтярева - депутата Госдумы, фракция ЛДПР.