Дегтярев заявил, что не покинет пост врио главы Хабаровского края, и призвал хабаровчан «временно поработать»

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22 июля 2020, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Дегтярев. Фото: Википедия

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отреагировал на требования некоторых митингующих покинуть пост, который он занял после ареста Сергея Фургала. Дегтярев заявил, что планирует приступить к работе, потому что есть «куча задач».

Врио губернатора уже успел прогуляться по городу, о чем «отчитался» в Instagram. «Те, кто кричит: "Дегтярев, уходи!". Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач. Десять дней край без руководителя. Стопка документов, которая на столе у меня лежит, высотой метр скопилась. Ну, уйду я, придет другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющий обязанности, а 2021 год покажет», - написал он в соцсети.

Также он отметил, что не оценивает отношение людей к себе по количеству проводимых митингов. Дегтярев подчеркнул, что расположение населения он намерен завоевывать при помощи работы, общения и открытости.