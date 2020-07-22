Дегтярев заявил, что не покинет пост врио главы Хабаровского края, и призвал хабаровчан «временно поработать»
22 июля 2020, 07:51[ «Аргументы Недели» ]
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отреагировал на требования некоторых митингующих покинуть пост, который он занял после ареста Сергея Фургала. Дегтярев заявил, что планирует приступить к работе, потому что есть «куча задач».
Врио губернатора уже успел прогуляться по городу, о чем «отчитался» в Instagram. «Те, кто кричит: "Дегтярев, уходи!". Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач. Десять дней край без руководителя. Стопка документов, которая на столе у меня лежит, высотой метр скопилась. Ну, уйду я, придет другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющий обязанности, а 2021 год покажет», - написал он в соцсети.
Также он отметил, что не оценивает отношение людей к себе по количеству проводимых митингов. Дегтярев подчеркнул, что расположение населения он намерен завоевывать при помощи работы, общения и открытости.
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