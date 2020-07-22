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Друг Антонова отреагировал на госпитализацию композитора

, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Друг Антонова отреагировал на госпитализацию композитора
Юрий Антонов. Фото: соцсети

Друг музыканта Юрия Антонова предприниматель Андрей Ковалев отреагировал на госпитализацию 75-летнего композитора и рассказал, когда общался с ним в последний раз.

«Слышал, что он в больнице, но трубку Юрий Михайлович не берет. Несколько раз звонил ему — тишина, даже страшно за него. В последний раз разговаривал по телефону с Юрием Михайловичем недели две назад. А видел... Уже забыл когда. Коронавирус же», - поделился Ковалев.

Ранее стало известно, что Юрий Антонов госпитализирован в одну из московских клиник, из-за проблем с ногой ему потребовалась операция. Сейчас музыкант находится в палате.

АБ

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