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Юрия Антонова экстренно госпитализировали, композитору потребовалась операция

, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Юрия Антонова экстренно госпитализировали, композитору потребовалась операция
Юрий Антонов. Фото: соцсети

Известный российский композитор и исполнитель Юрий Антонов экстренно госпитализирован, 75-летний музыкант находится в одной из московских клиник.

Стало известно, что у Антонова возникли проблемы с самочувствием, причиной стала больная нога. Композитору потребовалось срочное хирургическое вмешательство. Отмечается, что операция прошла успешно, в настоящее время музыкант находится в палате.

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