Юрия Антонова экстренно госпитализировали, композитору потребовалась операция

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21 июля 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Юрий Антонов. Фото: соцсети

Известный российский композитор и исполнитель Юрий Антонов экстренно госпитализирован, 75-летний музыкант находится в одной из московских клиник.

Стало известно, что у Антонова возникли проблемы с самочувствием, причиной стала больная нога. Композитору потребовалось срочное хирургическое вмешательство. Отмечается, что операция прошла успешно, в настоящее время музыкант находится в палате.

Ранее сообщалось, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала судебный иск, где, помимо ее супруга продюсера Бари Алибасова, есть еще один ответчик.