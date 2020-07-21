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Адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала, что в иске к Алибасову указаны два ответчика

, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала, что в иске к Алибасову указаны два ответчика
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: соцсети

Адвокат актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая раскрыла подробности иска артистки к своему супругу. Вербицкая рассказала, что, помимо Алибасова, есть и второй ответчик.

Адвокат объяснила, что сейчас Федосеева-Шукшина пытается доказать недействительность договора дарения квартиры Алибасову. По словам Вербицкой, во время подписания документов актриса не отдавала отчета своим действиям, что планируется доказать при помощи психиатрической и судебной экспертиз.

«Ответчика два — Моцарь и Алибасов. Моцарь, который на данный момент проживает в квартире Алибасова, исковое заявление о том, что он является участником процесса, уже получил... Мы хотим, чтобы договор дарения был признан недействительным. Поскольку эта сделка недействительна, также недействительна и сделка Алибасова с Моцарем», - объяснила адвокат.

АБ

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