Федосеева-Шукшина подала в суд на своего мужа Бари Алибасова

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20 июля 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

фото: Лидия Федосеева-Шукшина, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к своему мужу продюсеру Бари Алибасову о признании недействительными двух сделок с недвижимостью в Москве. Отмечается, что первая сделка – дарение квартиры, а вторая - переоформление договора на помощника Алибасова Сергея Моцаря.

При этом адвокат продюсера Олег Сухов заявил, что в иске Федосеевой-Шукшеной нет никакой «конкретики», а сами документы не соответствуют завяленным требованиям.

«… якобы переоформление квартиры на Барри Каримовича носило договорной характер. Что это не была сделка, направленная на отчуждение имущества, а якобы была сделка, направленная на то, чтобы он временно этой квартирой пользовался. То есть это якобы не настоящий договор дарения… Что касается переоформления квартиры на Моцаря, то это преподносится как злоупотребление правом, направленным на то, чтобы эту квартиру увести как можно дальше от первоначального собственника, то есть, Шукшиной, чтобы ее было сложнее потом возвратить», - пояснил он.

Сухов отметил, что выиграть в суде не составит особых трудностей.