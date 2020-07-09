Сын Алибасова назвал виновных в отравлении отца: «Черная вдовушка»

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9 июля 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

фото: Бари Алибасов, АГН Москва/globallookpress.com

Сын Бари Алибасова рассказал предысторию отравления алкоголем своего отца. Известно, что основатель группы «На-На» выпивал в компании с участником музыкального коллектива «Интеграл» Валерием Юриным и экс-помощником Андреем Назаровым, а после почувствовал боли во всем теле и был госпитализирован в больницу.

«Он на следующий день встать не смог, а потом месяц был неадекватен. Вообще!» - вспоминает сын продюсера.

Кроме того, в попытке «покушения на жизнь своего отца» он обвиняет дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольгу. Алибасов-младший считает, что товарищи продюсера по ее указаниям пошли на «преступление».

По его словам, она оформляет опеку над актрисой, чтобы заполучить подаренную ей квартиру Алибасову за 125 млн руб. Он добавил, что супруга отца сама пришла к нему и призналась, что дочь пыталась ее задушить: «Естественно, папа согласился принять в подарок квартиру и спасти свою любимую жену от потенциальной смерти».

Однако он уверен, что потом Федосеева-Шукшина «решила переобуться» и встать на сторону дочери, поскольку поняла, что не получит «особой защиты от беспомощного мужа». Алибасов-младший уточнил, что их конфликт был до инцидента с «Кротом», назвав супругу отца «черной вдовушкой».