Сын Алибасова рассказал, каковы шансы на выздоровление продюсера

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7 июля 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]

Бари Алибасов. Фото: соцсети

Сын Бари Алибасова признался, что врачи оценивают шансы на выздоровление продюсера в 2%. Ранее стало известно, что Алибасова госпитализировали с амнестическим синдромом на почве употребления алкоголя.

Алибасов-младший рассказал, что отец был при смерти, однако врачи из наркологической клиники смогли его спасти. После этого продюсера отправили в главную наркологическую больницу столицы. «Там его тело полностью почистили, но обнаружили, что есть необратимые нарушения коры головного мозга. Поставили диагноз корсаковский психоз», - сказал Алибасов-младший.

Сын продюсера добавил, что даже если Бари Каримович придет в норму, на последующую реабилитацию уйдет два года.