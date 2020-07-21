Екатерина Климова может быть воссоединится с бывшим мужем Гелой Месхи

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21 июля 2020, 22:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Е. Климова, фото: vk.com/katyaklimovagroup

Актер Гела Месхи был третьим мужем актрисы Екатерины Климовой. После развода бывший муж занимается воспитанием дочери Беллы. Недавно поклонники Климовой заметили, что она стала носить на безымянном пальце правой руки колечко. Обычно на этом пальчике носят обручальное кольцо.

Но Катя в официальном разводе с третьим мужем. Фолловеры предположили, что это красавица-женщина никогда не останется без внимания достойного мужчины, и у нее сейчас новый роман.

Екатерина не любит рассказывать о своей личной жизни. Но недавно она поделилась, что с Гелой они расстались абсолютно мирно. Ей показалось, что женитьба стала мешать Месхи развитию его актерской карьеры. Тогда они вместе решили временно расстаться, посмотреть, как будет продвигаться мужчина.

Недавно, как и большинство российских семей, Екатерина Климова находилась с детьми на карантине. По словам Кати, Гела - прекрасный отец, много помогал, и особенно они дружно общались во время карантина. Климова говорит - поняла, что в отношениях с отцом младшей дочки нельзя ставить точку.

Напомним, в первым браке с ювелиром Ильей Хорошиловым актриса родила дочь Лизу. В браке с актером Игорем Петренко родились двое сыновей. Белла - дочь Екатерины и Гелы Месхи. Не он ли надел на ее пальчик кольцо, которое Катя не снимает последнее время.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Климова (@klimovagram) 15 Июл 2020 в 2:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Климова (@klimovagram) 10 Июл 2020 в 7:29 PDT