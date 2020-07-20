Актриса Вера Сотникова отметила юбилей

Актриса театра и кино Вера Сотникова 19 июля отметила юбилей. Ей исполнилось 60 лет. Трудно поверить.
Красавица Сотникова, мама взрослого сына Яна, выглядит на 20 лет моложе.
Поклонники Веры Сотниковой написали ей поздравления и признания в Инстаграм: "С Днём рождения, Верочка", "Дорогая Вера Михайловна! С Днем Рождения" Всего вам самого светлого и доброго!!! Живу во Владивостоке...Несколько раз имела возможность видеть вас лично. На протяжении 20 лет вы для меня пример женственности и красоты!"
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Актриса театра и кино Вера Сотникова 19 июля отметила юбилей. Ей исполнилось 60 лет. Трудно поверить. Красавица Сотникова, мама взрослого сына Яна, выглядит на 20 лет моложе. Вера Сотникова - уроженка Волгограда. В Москву приехала после школы поступать в театральный вуз. Поступила в школу-студию МХАТ. Начала учиться, ей дали общежитие. На втором курсе девушка влюбилась в Юрия Никольского, вышла замуж. У пары родился сын Ян. Но отношения у молодых супругов не сложились.
Позже у актрисы были многочисленные романы с интересными и талантливыми мужчинами. В нее был влюблен музыкант Владимир Кузьмин. А расставание с ним было тяжелым.