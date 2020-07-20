Клуб бывших: громкие романы Веры Сотниковой

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20 июля 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН, kp.ru

19 июля Вере Сотниковой исполнилось 60 лет. Она по праву считается одной из самых красивых актрис отечественного кинематографа. Не даром коллеги прозвали её «Казановой в юбке». У Сотниковой было много романов с известными мужчинами, но почему-то ни на ком из них звезда так и не остановилась.

Вера Сотникова выросла в Волгограде. Её папа работал на заводе, мама была телефонисткой. С детства будущей звезде прививали любовь к искусству. После окончания школы амбициозная Вера отправилась покорять столицу. В МГУ её не приняли, но по счастливой случайности она попала на прослушивание в Школу-студию МХАТ, откуда её уже не отпустили. Правда долго учиться Сотникова не смогла. Именно во время учёбы и завязался её первый серьёзный роман. Актриса влюбилась в художника и писателя Юрия Никольского, вскоре забеременела и вышла за него замуж. Каким же ударом стала новость о том, что, оказывается, Никольский не собирался отягощать себя ответственностью за жену и ребенка. Юрий и Вера расстались, когда мальчику было всего несколько месяцев. Вере пришлось увезти маленького сына Яна к матери в Волгоград. Сама актриса осталась в столице, чтобы дальше строить карьеру. Сына она забрала к себе лишь спустя два года. К слову, брак с Никольским так и остался единственным для Веры Сотниковой, несмотря на богатый послужной список актрисы.

С начала 80-х Сотникова стала активно сниматься в кино, дебютировала в картине «Признать виновным». Затем последовали успешные эпизодические роли в «Самой обаятельной и привлекательной», «Курьере». В личной жизни тоже всё складывалось достаточно бурно. Сначала Сотникова закрутила роман с коллегой по театру Андреем Соколовым (эти отношения тщательно скрывались), а потом начала отношения с режиссером Олегом Фоминым. В интервью Фомин признавался, что в то время еще не освоился в актерской компании, очень стеснялся и решился только на то, чтобы пригласить Веру на танец. «В нашей паре все смелые поступки были за Верой Михайловной. На тот момент мы просто помогли друг другу: она с кем-то разошлась, я после развода был один в Москве», – признался Фомин. Сначала пара встречалась у Сотниковой в коммуналке, где она жила с ребенком. Затем свидания проходили съемной квартире Олега. Отношения с Сотниковой, длившиеся полгода, спасли режиссера от депрессии после развода. Артисты разошлись без скандалов, пожелав друг другу счастья.

Вскоре у Сотниковой появился новый поклонник – немецкий бизнесмен Эрнст Пиндур, который не скупился на дорогие подаркм. Пиндур баловал Веру дорогими подарками, купил ей квартиру в Москве и автомобиль. Намерения у бизнесмена были серьёзными. Эрнст мечтал жениться на Сотниковой и увезти ее в Германию. Но переезжать в Германию для Веры значило поставить крест на собственной карьере, а Сотникова уже вовсю снималась в кино, играла в театре. И в итоге она ушла к партнеру по сцене актеру Владу Ветрову.

С Ветровым Сотникова играла в спектакле «Доктор Живаго». Они настолько искренне изображали любовь в кадре, что и правда влюбились. При этом, у Ветрова была семья в Ростове. А сам он поселился у Сотниковой в квартире, полностью отдавшись нахлынувшим чувствам. «У меня было все: жилье, прописка, деньги. А Влад не работал и ничего не имел – жил в квартире побежденного соперника (немца – прим. ред.). Долго терпеть такое положение он не мог, сильно скучал по сыну, от этого периодически впадал в страшную депрессию. И в итоге уехал к своим в Ростов. А я начала много сниматься», – рассказывала Вера в интервью.

После этого опечаленная Сотникова с головой ушла в работу. Но и вновь её одиночество длилось недолго. На одном светском мероприятии во Дворце молодежи актриса встретилась с Владимиром Кузьминым. Известный певец не сводил глаз с Веры, пригласил её на танец. Праздник продолжился в люксе отеля «Ленинград», гости быстро разошлись с вечеринки, и артистка осталась наедине с Кузьминым. Роман завязался быстро и продлился достаточно долго – целых семь лет. По словам Сотниковой, она сразу поняла, что в отношениях с Кузьминым на ней вся ответственность. Актриса стала для Владимира и костюмером, и женой, и сестрой, и даже режиссером его клипов. Однако, по признанию артистки, постепенно Кузьмин начал принимать как должное заботу гражданской жены. Вере не хватало внимания, и она ушла от избранника к продюсеру Ренату Давлетьярову.

«Крышу снесло конкретно, как будто меня на провода кинули! С Ренатом был такой мощный заряд. Скорее всего, образовался вакуум тишины с Вовой, и мне преподнесли ярчайшую человеческую субстанцию, меня потянуло как магнитом. С Кузьминым уже было все понятно. Из всех расставаний… это было самое трагическое», – рассказала Вера. Однажды Владимир улетел по делам в Америку, а артистке предложили стать ведущей одного мероприятия. Среди организаторов оказался Ренат, который сразу же пошел в атаку: заявил, что зол, ведь «такая женщина» принадлежит не ему, усыпал актрису комплиментами. Сотникова настолько прониклась, что согласилась поехать с ним на Кипр. «Я рыдала сутками, ходила с опухшими глазами, а Ренат повторял: «Я тебя не отпущу к Вове. Жить ты там не будешь. Лучше по-хорошему переходи ко мне». Не знаю, что это было за наваждение, но я ушла от Вовы. Когда вернулся Кузьмин, меня уже дома не было. Я забрала кота Гришу, взяла кое-какие вещи и приехала к Ренату», – позже признавалась артистка.

Кузьмин попытался вернуть возлюбленную, явившись на премьеру «Рыцарского романа». Он попросил актрису вернуться домой, мол, погуляла – и хватит. Но Вера осталась непреклонной. Давлетьяров, как и немец, на подарки не скупился. Он приобрел двухкомнатную квартиру для сына Сотниковой Яна, а трехкомнатную в Волгограде – для мамы актрисы. Но всё-таки Вера не считала Рената идеальным партнером, так как он любил шутить о ней в компании общих друзей. Терпеть насмешки, дикую ревность и давление со стороны партнера она долго не могла и ушла.

И вновь долго в одиночестве Сотникова не была. За ней начал ухаживать молодой актер Дмитрий Малашенко, который оказался моложе её сына Яна на пять лет. Они познакомились на сцене театра. Он играл Есенина, а она – Айседору Дункан. Их отношения продлились два года, и это несмотря на разницу в возрасте 24 года. Но и этого избранника Вера отпустила, посчитав, что ему нужно строить семью с кем-то другим.

Роман с Малашенко – последний официально подтверждённый. После этого актриса прекратила делиться подробностями личной жизни. Ходили слухи о ее романах с Эдгаром Запашным и даже с финалистом «Битвы экстрасенсов» Григорием Кузнецовым. В интервью Сотникова опровергала эти сплетни, но не стала рассказывать, есть ли сейчас в ее жизни любимый мужчина.