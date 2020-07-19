Охлобыстин принес извинения Наргиз за свои «дурные» слова

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19 июля 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

Наргиз, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иван Охлобыстин принес публичные извинения певице Наргиз Закировой за свои слова о якобы ее неравнодушии к алкоголю. Соответствующий пост появился на странице артиста в соцсети "ВКонтакте".

После заявления актера о проблемах Закировой с алкоголем, певица ответила ему в довольно резкой форме. Она заявила, что фактически не знакома с актером, чтобы он мог так рассуждать. "Вы, господин "святоша", каким боком ко мне причастие имеете? "- возмутилась Наргиз. Она заявила о продажных корреспондентах и работниках "политических" шоу, готовых за "копеечку" очернить любого.

Охлобыстин признал правоту эпатажной певицы. Охлобыстин признал, что "сдуру ляпнул" и заявил, что, скорее всего, он не прав.

Ранее Иван Охлобыстин объяснил, почему морально поддерживает коллегу Михаила Ефремова.