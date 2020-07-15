Иван Охлобыстин объяснил, почему поддерживает Михаила Ефремова

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15 июля 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]

Иан Охлобыстин, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актер Иван Охлобыстин объяснил, почему морально поддерживает коллегу Михаила Ефремова.Он не может, "как европеец", осудить друга, даже если тот преступил закон. "Я русский человек, я все равно своей мерой сужу".

"Даже если бы он был людоед, все равно остался бы моим кумом и другом", – заявил Охлобыстин в интервью на YouTube-канале . Иван Иванович считает, что к катастрофе привела "безбашенность" друга. И поделать с этим ничего было невозможно. Охлобыстин добавил, что, по его мнению, Ефремова нужно приговорить к условному сроку, а его доходы делить между семьей самого артиста и родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Иван Охлобыстин, актер и православный священник, временно отстраненный от служения, после ДТП с участием Михаила Ефремова написал пост в соцсети, который назвал "Проповедь".