Иван Охлобыстин объяснил, почему поддерживает Михаила Ефремова
15 июля 2020, 18:18[ «Аргументы Недели» ]
Актер Иван Охлобыстин объяснил, почему морально поддерживает коллегу Михаила Ефремова.Он не может, "как европеец", осудить друга, даже если тот преступил закон. "Я русский человек, я все равно своей мерой сужу".
"Даже если бы он был людоед, все равно остался бы моим кумом и другом", – заявил Охлобыстин в интервью на YouTube-канале . Иван Иванович считает, что к катастрофе привела "безбашенность" друга. И поделать с этим ничего было невозможно. Охлобыстин добавил, что, по его мнению, Ефремова нужно приговорить к условному сроку, а его доходы делить между семьей самого артиста и родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова.
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