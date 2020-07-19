Сябитова научила, как быстро выйти замуж, а ее раскритиковали

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

19 июля 2020, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]

Роза Сябитова. Фото: соцсети

Роза Сябитова дала женщинам несколько советов о том, каких мужчин нужно выбирать, чтобы скорее выйти замуж. Однако далеко не все оценили рекомендации телесвахи.

Сябитова посоветовала мечтающим выйти замуж женщинам выбирать мужчин, которые недавно развелись. По ее словам, мужчины, привыкшие к жизни в браке, захотят скорее вернуться к комфортной для них жизни. При этом телесваха добавила, что штамп в паспорте надо ставить при первой возможности, иначе жених может почувствовать «вкус свободы».

Далеко не все комментаторы согласились с мнением ведущей. «Удивляюсь, и откуда у вас такие глубокие познания в психологии поведения мужчин? Делаете такие категоричные заявления... Смешно!», «А мне кажется разведенный мужчина, это словно колючий ежик. Он с охотой будет вступать в отношения, но мгновенно будет выпускать свои иголки, стоит только ему почувствовать, что его свободу хотят ограничить», - ответили пользователи Сети.