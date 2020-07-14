Соседи вызвали к Розе Сябитовой полицию

Полицейские прибыли по адресу популярной телеведущей после того, как соседи обвинили ее в свалке мусора у дороги. 58-летняя Роза Сябитова не признала себя виноватой и объяснила суть проблемы.
Как рассказала Роза Сябитова, водитель мусоровоза сам попросил сложить мешки с мусором у обочины дороги. Не зная этого, «неизвестная соседка» начала делать телеведущей замечания, а потом вызвала полицию. "Терпения вам, дорогие полицейские. Господи, что вы только ни решаете", - отметила Сябитова.
В результате мусор дожидается, когда его увезут, в автомобиле Сябитовой.
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