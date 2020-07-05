Если вас не берут замуж - встречайтесь с тремя мужчинами сразу, советует первоканальная сваха Роза Сябитова

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июля 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

Роза Сябитова - большой профессионал в сфере замужества. Она дала совет тем, кому «уж, замуж, невтерпеж» - три лучше чем один, и кто-то из трех на вас точно женится!

«Пока вы не получили предложения стать парой (его женщиной, с которой он хочет строить серьёзные отношения), я рекомендую встречаться с тремя мужчинами одновременно. Судите сами: если вы встречаетесь с одним мужчиной, то велик риск не получить от него предложения руки и сердца (потеря времени), если встречаетесь с двумя, то вечно будете выбирать, кто из ни лучше, а если с тремя, то есть шанс получить хотя бы от одного из них желаемый результат – замужество. Эта теория подтверждает другое важное правило: Мужчина не приходит на одинокую женщину, он предпочитает стать первым в очереди к ней», - написала чудо-сваха в своем Instagram.

Совет, конечно, странный, особенно из уст ведущей Первого канала, который проповедует духовные скрепы и патриархальные нравственные ценности.

«А спать тоже с тремя? Не думаю, что сейчас кто-то долго встречается без этого? Получается какая-то проституция», «Роза, чему учите? Это что за – прости Господи. Где любовь? Не с одним не останетесь!», «Так, а если никто не предложит? Или все трое? Что тогда делать и куды бечь?», - интересуются женщины.