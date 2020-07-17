Мама Мирославы Карпович не верит в роман дочери с Прилучным
17 июля 2020, 09:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: СтарХит
Интернет-сообщество взволновано предполагаемым романом между актерами Павлом Прилучным и Мирославой Карпович. Больше всего интерес подогревает тот факт, что мужчина недавно расстался с женой после 10 лет брака.
Мама Мирославы Лариса Карпович призналась, что дочь не рассказывала ей про Прилучного и уж тем более не знакомила его с родителями. «Я ни с кем не знакомлюсь до тех пор, пока человек не будет официальным мужем моей дочери. Мирославу облили грязью! Не знаю, с чьей подачи идет негатив, но это сплошная ложь… Дочь не говорила, что они вместе. То, что люди проводят время вдвоем, еще ничего не значит», - заявила мать актрисы.
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