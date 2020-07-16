В театре рассказали, как Мирослова Карпович завладела сердцем Павла Прилучного

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16 июля 2020, 19:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Мирослава Карпович, фото: vk.com/miroslava_karpovich

Павел Прилучный отдыхал в Крыму не только со своими детьми, но и с новой возлюбленной, коллегой по театру Мирославой Карпович. Мирослава Карпович приложила усилия, чтобы понравиться Прилучному, с которым они в театре играли в одном спектакле.

В спектакле "Косметика врага" у Павла изначально было две партнерши. И Карпович не была симпатична Павлу, даже, как говорит один из сотрудников театра, она его раздражала. Но она быстро поняла, как себя вести правильно, и начала прямо-таки оказывать знаки внимания партнеру по спектаклю. То кокетливо улыбнется, по погладит по головке, обнимет за плечо, бокал вина подаст. Так и приголубила мужчину. Вскоре Евгению Осипову, с которой Мира играла роль поочередно, вывели из спектакля.

А еще позже Прилучный развелся с мамой своих дочери и сына Агатой Муцениеце.

И теперь Мира Карпович хозяйничает в доме возлюбленного.

Мирослава Карпович получила популярность по роли Маши Васнецовой в сериале "Папины дочки".

Напомним, фигурист Илья Авербух и звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова вьют "семейное гнездышко".