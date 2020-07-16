Стало известно, кто подал на развод в паре Асмус-Харламов
16 июля 2020, 21:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: Mash
Стало известно, кто стал инициатором развода в паре шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. Информация получена из судебного документа, сообщает Telegram-канал Mash.
Журналисты сообщают, что решение подать на развод принял Гарик Харламов. При этом предполагается, что шестилетняя дочь супругов после развода будет жить вместе с матерью. Однако решение относительно раздела имущества и алиментов пара так и не смогла принять мирно, эти вопросы будут решаться при помощи суда.
Ранее Кристина Асмус рассказала, как ухаживает за кожей лица. Она призналась, что не умывается водой, а использует для этого популярное аптечное средство.
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