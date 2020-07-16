Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Стало известно, кто подал на развод в паре Асмус-Харламов

, 21:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Mash

Стало известно, кто подал на развод в паре Асмус-Харламов
Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: соцсети

Стало известно, кто стал инициатором развода в паре шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. Информация получена из судебного документа, сообщает Telegram-канал Mash.

Журналисты сообщают, что решение подать на развод принял Гарик Харламов. При этом предполагается, что шестилетняя дочь супругов после развода будет жить вместе с матерью. Однако решение относительно раздела имущества и алиментов пара так и не смогла принять мирно, эти вопросы будут решаться при помощи суда.

Ранее Кристина Асмус рассказала, как ухаживает за кожей лица. Она призналась, что не умывается водой, а использует для этого популярное аптечное средство.

АБ

Криминал

В СКР назвали имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает «неопровержимыми доказательствами» причастности Фургала к организации убийств предпринимателей

Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств двух предпринимателей.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью