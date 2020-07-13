Асмус объяснила, почему отказалась от умывания водопроводной водой

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13 июля 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]

Кристина Асмус. Фото: соцсети

Актриса Кристина Асмус призналась, что несколько лет перестала умываться водопроводной водой. Также она «изобрела» свой собственный метод ухода за кожей лица.

Асмус рассказала, что старается не мочить лицо водопроводной водой, а вместо нее использует хлоргексидин. Также она регулярно обрабатывает телефон и солнцезащитные очки антисептиком, годами пользуется одной маркой косметики, часто меняет постельное белье и не позволяет никому дотрагиваться до своего лица. Весь список, а он оказался немаленьким, она озвучила в Instagram. «Загоны? Психосоматика? Может быть. Но это МОЁ ЛИЦО. Мой рабочий инструмент. И я хочу, чтоб он был в порядке. И до тех пор пока моя «система» работает, я буду заморачиваться», - заявила актриса. Она добавила, что однажды визажист занес ей на кожу инфекцию, из-за которой началось воспаление. В итоге артистка надолго осталась без работы.