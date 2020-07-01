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Знакомая Харламова объяснила, почему измена точно не может быть причиной развода с Асмус

, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

Знакомая Харламова объяснила, почему измена точно не может быть причиной развода с Асмус
Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: соцсети

Продюсер Олеся Сазыкина, которая с 2003 года работает с Гариком Харламовым, заявила, что измена не могла стать причиной развода юмориста и актрисы Кристины Асмус.

Сазыкина подчеркнула, что Харламов очень разборчив в отношениях с женщинами, а потому не станет изменять супруге с первой встречной, передает КП. «Он не бабник. Около 9 лет Гарик прожил с певицей Светланой Светиковой. На тот момент Света была более известна, чем он, пела в мюзикле «Нотр-Дам де Пари». После расставания с ней Гарик начал флиртовать с Ольгой Серябкиной из группы «Серебро», - рассказала продюсер.

Ранее Сазыкина рассказала о пагубных привычках Харламова.

АБ

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