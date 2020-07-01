Знакомая Харламова объяснила, почему измена точно не может быть причиной развода с Асмус
1 июля 2020, 13:39[ «Аргументы Недели» ]
Продюсер Олеся Сазыкина, которая с 2003 года работает с Гариком Харламовым, заявила, что измена не могла стать причиной развода юмориста и актрисы Кристины Асмус.
Сазыкина подчеркнула, что Харламов очень разборчив в отношениях с женщинами, а потому не станет изменять супруге с первой встречной, передает КП. «Он не бабник. Около 9 лет Гарик прожил с певицей Светланой Светиковой. На тот момент Света была более известна, чем он, пела в мюзикле «Нотр-Дам де Пари». После расставания с ней Гарик начал флиртовать с Ольгой Серябкиной из группы «Серебро», - рассказала продюсер.
Ранее Сазыкина рассказала о пагубных привычках Харламова.
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