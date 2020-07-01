Продюсер рассказала, какие черты характера Харламова могли стать причиной развода с Асмус
1 июля 2020, 07:46[ «Аргументы Недели» ]
Продюсер Олеся Сазыкина, которая с 2003 года работает с Гариком Харламовым, рассказала, в чем на самом деле может быть причина развода юмориста с актрисой Кристиной Асмус.
Сазыкина подчеркнула, что не стоит даже предполагать возможность измены, передает КП. Она отметила, что и без этого есть немало причин для развода, многие из которых связаны со «скверным характером» Харламова.
«Выпить не прочь. Травку любил. Он типичный такой представитель шоу-бизнеса… Часто летал в Сочи играть в казино, зависал там. Постоянно просиживал в онлайн-играх. Много денег на это уходило. Но тут даже не в деньгах дело - мало какую женщину устроит, когда муж проводит время за играми», - поделилась продюсер.
Она добавила, что юмористу не очень нравился «карьеризм» Асмус, тогда как она в последние годы стала заметно популярнее.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.