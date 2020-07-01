Продюсер рассказала, какие черты характера Харламова могли стать причиной развода с Асмус

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1 июля 2020, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]

Кристина Асмус. Фото: соцсети

Продюсер Олеся Сазыкина, которая с 2003 года работает с Гариком Харламовым, рассказала, в чем на самом деле может быть причина развода юмориста с актрисой Кристиной Асмус.

Сазыкина подчеркнула, что не стоит даже предполагать возможность измены, передает КП. Она отметила, что и без этого есть немало причин для развода, многие из которых связаны со «скверным характером» Харламова.

«Выпить не прочь. Травку любил. Он типичный такой представитель шоу-бизнеса… Часто летал в Сочи играть в казино, зависал там. Постоянно просиживал в онлайн-играх. Много денег на это уходило. Но тут даже не в деньгах дело - мало какую женщину устроит, когда муж проводит время за играми», - поделилась продюсер.

Она добавила, что юмористу не очень нравился «карьеризм» Асмус, тогда как она в последние годы стала заметно популярнее.