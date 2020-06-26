Появились подробности о разводе Харламова и Асмус

26 июня 2020, 10:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: kp.ru
Источник, близкий к семье актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова, рассказал некоторые детали о будущем разводе звездных супругов. Отмечается, что сейчас завершается подготовка документов для передачи в суд, сообщает kp.ru.
«Сейчас Кристина с дочкой живет в их просторном доме, а Гарик навещает их. Он снимает дом неподалеку. Видимо так удобно встречаться с дочкой», - поделился собеседник.
При этом заявление на развод подала актриса, уточнили источники. Кроме того, сама Асмус не отрицает данного факта, отмечая, что решение расстаться приняла она. Также знаменитость призвала представителей СМИ не названивать ей, поскольку интервью она не дает: «Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги … [Адвокат] Анатолий Кучерена мои интересы не представляет».
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