Ольга Казаченко рассказала о новом суде с бывшим мужем и сумме его алиментов на сына

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14 июля 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Ольга Казаченко, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая супруга знаменитого певца Вадима Казаченко Ольга сообщила, что мужчина и его нынешняя жена Ирина Аманти снова подали на нее в суд, а также рассказала, какую сумму платит артист на содержание сына.

По словам Ольги Казаченко, Вадим Казаченко и Ирина Аманти подали в суд на нее и адвоката Екатерину Гордон за то, что юрист назвала супругу певца Амандой. Женщина сочла, что такое имя порочит ее честь.

Молодая женщина также сообщила, что Аманти ежемесячно перечисляет маленькому сыну своего супруга алименты в размере 14 тысяч рублей. Казаченко заметила, что у нее нет никаких претензий к бывшему мужу по поводу суммы выплат. Она подчеркнула, что размер помощи ребенку останется на совести артиста.