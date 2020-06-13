Супруга и продюсер Вадима Казаченко рассказала правду о последнем шоу с участием Юлии Норкиной

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13 июня 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Норкина, фото из Вконтакте

Супруга и продюсер певца Вадима Казаченко Ирина Аманти рассказала правду о последнем шоу на телевидении с участием Юлии Норкиной. Юлия Норкина скоропостижно умерла на 53-м году жизни. В последнее время Норкина в качестве эксперта принимала участие в шоу, в том числе «Пусть говорят».

Выпуск с ее участием вышел в эфир уже после ее смерти. На съемках присутствовали бывшие жены певца Вадима Казаченко Ольга Казаченко (Мартынова) и Ромы Жукова Елена Жукова. И Жукова, и Мартынова-Казаченко рассказали, каким им запомнилась журналистка Юлия Норкина. Ольга Казаченко говорит, что Юлия была веселой. По мнению Лены Жуковой, Норкина словно чувствовала, что что-то плохое должно произойти.

Ирина Аманти призвала не верить ни той, ни другой женщинам, - передает ФАН. Продюсер считает, что «Юля никогда не стала бы общаться с такими персонажами, как Мартынова, как Лена Жукова — слишком много чести для этих девиц». Как рассказала Аманти, после съемок программы Норкина сразу ушла из здания и ни с кем не разговаривала. Ирина Аманти возмущена, что до этой программы Жукова и не знала, кто такая Норкина, но начала давать комментарии журналистам после смерти радиоведущей.

«Еще раз хочу напомнить, что именно тебе, Мартынова, Юля Норкина во время съемки сказала, что мой муж Вадим Казаченко — нормальный приличный человек и хороший артист. И именно тебе она советовала прекратить очередное "дешевое шоу"», — обратилась Аманти к бывшей жене своего мужа.

Телеведущего Андрея Норкина, похоронившего жену и разместившего фото с похорон, поддерживают пользователи сети.