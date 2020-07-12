Лена Миро высмеяла «великолепных женщин» после конфликта Дакоты и Рудковской из-за «сумочки» Louis Vuitton

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

12 июля 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото:Лена Миро, Instagram

Скандально известный блогер Лена Миро не смогла пройти мимо конфликта продюсера Яны Рудковской и певицы Риты Дакоты из-за розыгрыша сумочек бренда Louis Vuitton. Девушка «прошлась» по «безупречному прошлому лучших людей страны».

«Умные. Красивые. С безупречным прошлым и ещё лучшим настоящим. Воспитанные и образованные … Собрались все вместе и решили сделать гив … Гив -- это такая акция от безысходности. Когда не ты интересна, не твои мысли, не твоя личность, а с тобой согласны остаться лишь за подарочек», - пояснила она.

Миро обратила внимание на то, что «друг бренда» Яна Рудковская назвала Риту Дакоту не совсем достойной разыгрывать в своем аккаунте продукты всемирного известно французского бренда. По ее словам, если «LV» считает своими друзьями таких людей, то она точно «рылом не вышла».

Блогер привела в пример Регину Тодоренко (участница гива), которая недавно говорила, что если женщину бьет муж, то значит она сама это заслужила, а также напомнила о том, как Яна Рудковская «запирала сына в чулане» за плохое поведение.

«Я не делю людей по уровню достатка, не сажаю детей в чулан. Не преуменьшаю возраст, не фотошоплю рожу … В общем, совсем не соответствую никаким высоким стандартам», - заключила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⭐️Новости звезд (@novosti__zvezd) 12 Июл 2020 в 12:50 PDT