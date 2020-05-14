Тодоренко рассказала, как бывший угрожал ей пистолетом из ревности

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14 мая 2020, 07:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Медуза

Регина Тодоренко. Фото: соцсети

На фоне недавнего скандала с домашним насилием Регина Тодоренко решила проанализировать свои прошлые отношения и пришла к выводу, что когда-то и сама оказалась в роли жертвы.

Ведущая вспомнила, что в 20-летнем возрасте встречалась с очень ревнивым молодым человеком, который старался препятствовать ее общению с людьми.

Тодоренко рассказала, что однажды во время совместной прогулки с возлюбленным к ней подошел поклонник и попросил сфотографироваться. «В ответ на это мой парень забрал у фаната телефон и достал пистолет – у него всерьез было с собой оружие. Он направил пистолет на нас и сказал, чтобы он от меня отошел, а я быстро вернулась к нему», - призналась звезда.