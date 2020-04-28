Ургант напомнил недовольным словами Тодоренко, что травля - тоже насилие

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28 апреля 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Иван Ургант. Фото: соцсети

Российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал нападки в адрес своей коллеги Регины Тодоренко, которая ранее сделала неосторожное заявление касательно насилия в семье.

Вокруг девушки разгорелся настоящий скандал после того, как она высказала мнение, что что женщины могут сами нести ответственность за то, что на них поднимают руку. Позднее телеведущая принесла извинения, однако это не возымело результата: рекламодатели отказались с ней работать, а журнал Glamour лишил ее премии «Женщина года».

Ургант заявил, что травля Тодоренко со стороны недовольных является таким же насилием, против которого они выступают. «Травля и буллинг в интернете — это такое же насилие», - сказал телеведущий. Он посоветовал вместо нападок на девушку заняться помощью организациям, которые борются с домашним насилием.