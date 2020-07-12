Видео, как Стас Михайлов с Александром Лукашенко под дождем обнимался

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12 июля 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]

Стас Михайлов, фото: Press Service of Stas Mikhailov/Global Look Press

Популярный певец Стас Михайлов прервал свое выступление на фестивале "Моя Александрия", чтобы, несмотря на дождь, пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

"Добрый вечер, Александр Григорьевич и гостеприимная Беларусь. Ну я должен тоже чуть-чуть промокнуть, должен подойти к вам, поприветствовать вас", - сказал певец, спускаясь со сцены. Михайлов также поблагодарил Лукашенко за то, что он не забывает российских музыкантов. "Тебе спасибо!" - ответил белорусский лидер.

"Давайте попоем вместе. Дождь нам не помеха!", — заявил певец.

Накануне вечером президент Белоруссии вместе с двумя сыновьями Виктором и Николаем присутствовал на фестивале "Моя Александрия". Каждый год в нем принимают участие белорусские, российские и украинские эстрадные исполнители.