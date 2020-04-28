Стас Михайлов вспомнил, как переболел коронавирусом COVID: «Не дай Бог никому с этим столкнуться»

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28 апреля 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Teleprogramma.pro

Стас Михайлов, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Певец Стас Михайлов вспомнил, как переболел коронавирусом COVID -19. Сейчас артист восстановился и вспоминает болезнь как страшный сон. «Не дай Бог никому с этим столкнуться», - признался Михайлов.

Артист считает, что многие люди не верят в существование серьезного заболевания, думают, что никакой болезни не существует.

Стас Михайлов лечился в больнице и видел все своими глазами. «.. лечение непростое и я видел, как врачи спасают жизни людей», - сказал он и призвал своих поклонников: «Если ты не думаешь о себе, то ты обязан подумать о людях, которые у тебя дома, о родителях».

По мнению певца, не просто так повсеместно призывают мыть руки и оставаться дома. «Это же не просто так, никому не интересно загнать нас по домам. Страдает большое количество людей, страдает экономика, никому не выгодно, но другого метода борьбы с этой гадостью нет». — высказал свое мнение артист.

27 апреля у Стаса Михайлова был день рождения. Он получил сотни поздравлений.

Напомним, у Льва Лещенко коронавирус не выявили. Певица Надежда Бабкина лечится третью неделю.