Адвокат Ефремова Пашаев отреагировал на обвинения в пиаре
12 июля 2020, 08:44[ «Аргументы Недели» ]
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, как относится к обвинениям в том, что он пиарится на резонансном деле о ДТП на Смоленской площади с участием актера.
Пашаев заявил, что не считает нужным использовать сложившуюся ситуацию в личных целях и как-либо «светиться». Он заявил, что имеет достаточное количество клиентов и работы, благодаря чему не нуждается в дополнительной рекламе. «Я выполняю свою работу всегда качественно и честно. Данное дело – не исключение», - подчеркнул адвокат.
Ранее Владимир Соловьев высмеял угрозы Пашаева подать на телеведущего в суд.
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