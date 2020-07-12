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Адвокат Ефремова Пашаев отреагировал на обвинения в пиаре

, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]

Адвокат Ефремова Пашаев отреагировал на обвинения в пиаре
Эльман Пашаев. Фото: соцсети

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, как относится к обвинениям в том, что он пиарится на резонансном деле о ДТП на Смоленской площади с участием актера.

Пашаев заявил, что не считает нужным использовать сложившуюся ситуацию в личных целях и как-либо «светиться». Он заявил, что имеет достаточное количество клиентов и работы, благодаря чему не нуждается в дополнительной рекламе. «Я выполняю свою работу всегда качественно и честно. Данное дело – не исключение», - подчеркнул адвокат.

Ранее Владимир Соловьев высмеял угрозы Пашаева подать на телеведущего в суд.

АБ

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