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Федосеевой-Шукшиной не дают общаться с мужем

, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Федосеевой-Шукшиной не дают общаться с мужем
Лидия Федосеева-Шукшина, Anatoly Lomohov/Russian Look

Адвокат семьи Шукшиных Юлия Вербицкая-Линник заявила, что не удивилась последним заявлениям Бари Алибасова-младшего, сына продюсера и мужа Лидии Федосеевой-Шукшиной. Он во всех бедах отца винит родных актрисы.

Вербицкая-Линник сообщила, что ему готовят ответ. Адвокат напомнила, что заведомо ложный донос о преступлении считается уголовным преступлением, и посоветовала подумать о защите.

Алибасов-младший попросил правоохранительные органы провести проверку в отношении родственников Шукшиной. Семья актрисы ждет их действий.

Лидия Федосеева-Шукшина месяц пытается связаться с мужем, по ее мнению, у него отобрали телефон и не дают ни с кем общаться. По словам адвоката, она очень переживает о его состоянии.

В сети появилось видео первого посещения Бари Алибасова в психбольнице. 

НС

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