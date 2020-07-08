Опубликовано видео встречи Бари Алибасова с сыном в психбольнице

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8 июля 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]

Бари Алибасов, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В сети появилось видео первого посещения Бари Алибасова в психбольнице. Момент встречи Алибасова-младшего и его отца опубликовал PR-менеджер артиста Вадим Горожанкин. Родственники встречаются в приемном покое.

Они обнялись и продюсер признался, что уже не помнит, сколько и где находится. Алибасов-старший думал, что оказался в военкомате, но врачи пояснили, что в больнице.

Про жену сын ему рассказал, что она уже тоже «сошла с ума окончательно» и дочь Ольга оформляет над ней опеку. Также он сообщил отцу, что «Ольга подговорила» споить его некачественным алкоголем, так как если он умрёт, то половина квартиры отойдёт ей.

Представляющий интересы семьи Алибасовых правозащитник Олег Сухов уже подал заявление в Пресненский межрайонный следственный отдел СУ по ЦАО Москвы о проведении проверки и возбуждении уголовного дела в отношении бывшего участника группы «Интеграл» Валерия Юрина, экс-помощника Бари Каримовича Андрея Назарова и Ольги Шукшиной.

Сын Бари Алибасова признался, что врачи оценивают шансы на выздоровление продюсера в 2%.