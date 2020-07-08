Джонни Депп в суде рассказал о своей зависимости и дочери
8 июля 2020, 10:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: РЕН ТВ
Джонни Депп и Эмбер Херд продолжают в суде выяснять отношения. Бывшие супруги поочередно обвиняют друг друга в издевательствах, а в процессе заседаний всплывают все новые подробности их семейной жизни.
На последнем слушании Депп заявил, что совместная жизнь с молодой красавицей стоила ему не только карьеры, но и нормальной жизни. По словам актера, за эти два года он пристрастился к наркотикам, которые давал попробовать даже своей дочери.
При этом Херд призналась, что порой бывала жестока к экс-супругу. «Хёрд признала, что была жестока к нему, но лишь для того, чтобы он наконец-то ее услышал. Ей приходилось записывать все разговоры Деппа, чтобы потом, очнувшись от наркотического бреда, он вспомнил, как себя вел», - прозвучало в суде.
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