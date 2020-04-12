Эмбер Херд грозит до трех лет лишения свободы за «нарисованные» синяки. Она утверждала, что это ее избил Джонни Депп

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

12 апреля 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

Домашнее насилие в семьях голливудских звезд не редкость - эмоциональные актеры не сдержаны и нередко распускают руки. Но есть и обратная сторона медали. При разводе дамы часто грешат на буйный нрав своих вторых половин и часто "придумывают" истории о побоях.

Эмбер Херд грозит до трех лет лишения свободы за фальсификацию данных и ложные показания в судебном разбирательстве с Джонни Деппом. Актер обвиняет свою экс-супругу в клевете и собирается доказать, что женушка просто "нарисовала" себе синяки и ссадины, чтобы убедить мир в его жестокости.

В пользу актера собирается выступить стилист девушки, которая гримировала ее на следующий день после предполагаемого нападения и не увидела следов побоев. Сколько стоила Деппу правда даже трудно представить.