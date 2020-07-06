Диетолог усомнилась в диете Максима Фадеева

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6 июля 2020, 09:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Максим Фадеев. Фото: соцсети

Максим Фадеев рассказал, как ему удалось похудеть на 100 килограмм, однако не все поверили в точность его рецепта. Диетолог Инна Кононенко усомнилась в том, что продюсеру помогла всего лишь горячая вода.

«Думаю, с ним работала целая группа специалистов. Если бы проблема лишнего веса так просто решалась – выпиванием нескольких стаканов воды – у людей бы не возникало проблем с лишней массой тела», - заявила врач. По ее словам, Фадеев для уменьшения веса мог даже согласиться на липосакцию или уменьшение желудка.

При этом Кононенко отметила, что лишний вес – это всего лишь следствие неправильной работы организма, а потому похудение не может решить всех проблем. «У Фадеева очень сильно похудели ноги, что говорит о резком снижении мышечной массы. Он обязательно столкнется со многими проблемами», - добавила врач.